C’était l’une des équipes en grande forme de la fin du championnat, avec une impressionnante série de 15 matches sans défaite. Et elle a confirmé sa bonne dynamique au tour final. Naninne B poursuit encore un peu plus loin sa saison, après avoir planté 7 buts sur le terrain d’ Éghezée B. Dans l’autre duel, ce sont les Biwacks de Petit-Waret B qui se qualifient pour la finale face à Naninne, après avoir battu Bonneville (3-1).

Petit-Waret B 3 – Bonneville 1

Éghezée B 2 – Naninne B 7

En finale: Petit-Waret B et Naninne B

P4B: Wartet sorti d’entrée

En série B, les positions finales au classement de la phase classique ont prévalu lors du tour final. Respectivement deuxième et troisième derrière le champion Temploux, Jambes B et Malonne B ont pris, chez eux, la mesure de Wartet (4-1) et d’ Onoz (3-1) pour s’offrir une finale 100% namuroise dans ce final four.

Jambes B 4 – Wartet 1

Malonne B 3 – Onoz 1

En finale: Jambes B et Malonne B

P4C: Les "Fromagers" créent la surprise

Les Profondevillois se sont bien remis de leur défaite lors du test-match qui avait fait de Tamines le champion de la série. Au premier match du tour final de P4C, Lesve a remis les pendules à l’heure (3-0) face à Saint-Gérard, qui avait tenu Lesve en échec lors de l’ultime journée de championnat (2-2). Dans l’autre duel, Florennes a été surpris par le "petit Poucet" de ce tour final. Surice B s’est en effet imposé 2-6 chez les Aviateurs. Les Lesvois sont prévenus, mais savent déjà à quoi s’attendre puisque les Fromagers ont été l’une des rares formations à avoir obtenu un partage contre Lesve en championnat.

Florennes 2 – Surice B 6

Lesve-Arbre 3 – Saint-Gérard 0

En finale: Surice B et Lesve-Arbre

P4D: Du 50% pour les "Abeilles"

Le tour final de P4D aurait pu accoucher d’une finale entre Abeilles. Ce ne sera finalement pas le cas. Si celles d’ Anseremme sont sorties gagnantes de leur duel à Han-sur-Lesse (0-2), celles de Méan ont essuyé un revers sur le terrain de Lustin B (3-1).

Han-sur-Lesse 0 – Anseremme 2

Lustin B 3 – Méan 1

En finale: Anseremme et Lustin B