Thomas Thibou et les Taviétois s’en sont remis à Michaël Renkin pour mettre au fond des filets l’unique but de la partie. À Jemeppe, la pièce est donc tombée du côté des visiteurs de Taviers (0-1), qui affronteront les Vedrinois d’ Arquet B pour tenter de se frayer un chemin vers la P2. Les hommes d’Alexis Gambier ont, eux, été plus prolifiques devant les cages adverses et c’est Leuze qui en a fait les frais (5-3). Les Éghezéens auront donc une troisième chance de venir à bout d’Arquet, après la victoire 2-4 des Namurois et le partage 1-1 en championnat…

Arquet B 5 – Leuze 3

Jemeppe 0 – Taviers 1

En finale: Arquet B et Taviers

P3B: Ciney prend le derby du Condroz

En rencontre avancée à 14h (car l’équipe A de P1 devait aussi jouer à domicile), Loyers B est venu à bout de Bois-de-Villers dans le duel des 4e et 5e de la phase classique. La logique du classement a donc été respectée, comme elle l’a été dans l’autre match, opposant donc le 2e et le 3e du championnat de P3B. Ce match, qui s’apparentait à un derby entre voisins cinaciens et hamoisiens, est tombé dans l’escarcelle de Ciney B, tombeur (1-0) du Condrusien B. C’est Noa Arnauts qui s’est chargé de l’unique goal de la partie.

Loyers B 2 – Bois-de-Villers 1

Ciney B 1 – Condrusien B 0

En finale: Loyers B et Ciney B

P3C: Dinant et Vencimont pour se départager

Ils s’étaient affrontés lors de la première rencontre de championnat en P3C, le 21 août 2022. Vencimont l’avait emporté chez lui 1-0. Dinant avait pris sa revanche en ouverture du second tour (1-0 également). Tous les deux victorieux ce dimanche (les uns à Somzée, les autres contre Philippeville), Vencimont et Dinant s’affronteront donc dans un troisième et ultime duel, cette fois pour clôturer la saison… et pour viser une place à l’étage supérieur.

Somzée 0 – Vencimont 1

Dinant 3 – Philippeville 0

En finale: Vencimont et Dinant