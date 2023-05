Après avoir pris une avance de 2 buts grâce à Tallier et Gilsoul, on pensait les Rhinos partis vers la qualification. Mais Paris et Léonard égalisaient et envoyaient les deux équipes aux prolongations… Durant lesquelles Ligny passait devant avant d’être repris à son tour. À 3-3, Rhisnes et Ligny partaient à la séance des tirs au but. Le portier lignard Xavier Raeymackers s’y illustrait en stoppant deux envois avant de transformer le sien et d’envoyer les Grognards défier les Fraisiers, puisque Wépion a écarté Aische B sur le score de 2-0.

Wépion 2 – Aische B 0

Rhisnes 3 – Ligny 3 (tirs au but: 3-4)

En finale: Wépion et Ligny

P2B: Les visiteurs plus endurants

Dans aucun des deux matches de ce tour final de P2B, les 90 minutes n’ont été suffisantes pour départager les équipes en lice. Entre Pondrôme et Petigny-Frasnes, il a fallu aller aux prolongations pour voir les Leus s’imposer 2-4. Dans l’autre match, même les prolongations n’ont pas suffi. Pourtant, plus le match durait, plus les formations étaient réduites en nombre. Si Rochefort B inaugurait les exclusions en première période avec la rouge d’Héligers, Gedinne lui emboîtait le pas au 2e acte avec la deuxième jaune de Catoul. Entretemps, le marquoir affichait 1-1. Les Rochefortois terminaient la rencontre à neuf (puisque Piérard était à son tour exclu), ce qui ne les empêchait pas de tenir le 2-2 au terme des prolongations, et de finalement s’extirper du piège mauve en prenant le dessus lors des tirs au but (2-4). Comme Arquet à l’échelon inférieur, Rochefort peut encore espérer une seconde montée après le titre de l’équipe première…

Gedinne 2 – Rochefort B 2 (tirs au but: 2-4)

Pondrôme 2 – Petigny-Frasnes 4 (après prolongations)

En finale: Rochefort B et Petigny-Frasnes