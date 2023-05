Tour final de P1: Suivez notre live

Ce week-end, quatre équipes jouent les prolongations en P1. La première étape du tour final commence ce dimanche après-midi. Avant même le coup de sifflet de leur match, Loyers et Grand-Leez connaîtront déjà leur adversaire au tour suivant en cas de qualification. En effet, le duel entre l’ancienne et l’actuelle équipe de Dany Verkamer débute à 18h alors que Biesme accueille le Condrusien à 15h. Les deux équipes loyersoises jouant leur tour final à domicile (P3 et P1), les rencontres ont été décalées, la B démarrant à 14h et la A à 18h.