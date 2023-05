Saint-Servais s’est fait peur au premier tour

St-Servais, qui s’alignait sans Namur, s’est fait peur à Senzeilles, lors du 1er tour de la coupe de Belgique. Les Namurois loupaient le début de lutte. Menés 2-0, les pensionnaires de N2, trouvaient leurs marques sur le tamis et renversaient la vapeur sur les livrées de Scaillet, Mathieu et Everaert, pour mener 2-4. On croyait les Bleus lancés, mais Jassogne poussait Merveille à la faute et relançait les Cerfontainois qui profitaient des livrées fautives de leurs invités pour reprendre les commandes et filer à 7-4.