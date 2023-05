FRAIRE: Detraux 15 (2x3), M. Coppens 5 (1x3), S ; Coppens 0, Beaurir 11 (3x3), Leclere 10, Marquet 14 (1x3), Sibille 0, Fradera 2, Yanga 3 (1x3), Delahaut 10.

MALONNE: Lepoutre 2, Deheneffe 0, Rouaux 2, C. Gilet 8 (1x3), Descy 2, T. Gilet 14 (3x3), Pilette 17 (1x3), Biot 0, Abras 7, Dethy 13 (3x3), Robinet 2, Recko 9.

D’entrée de match Malonne imposait ses vues avec un Dethy très réaliste. Si le mentor frairois Nicolas Demande parlait d’un premier quart catastrophique, son homologue namurois Antonin Gilet se réjouissait de la tournure des événements, lui qui pouvait enfin compter sur un effectif plus copieux (10-23). La tendance s’inversait lors des dix minutes qui suivaient avec cette fois des Coalisés plus concentrés et réalistes. C’était effectivement 38-40 au repos. "On pensait avoir fait le plus dur mais après avoir laissé beaucoup d’énergie" souligne Nicolas Demande.

Après la pause ce fut un chassé-croisé où chaque équipe prenait à son tour un léger viatique. À 56-52 Malonne ne pliait point et revenait dans le coup. La suite reste toujours indécise. "À 70-70 regrette Nicolas Demande on ne profite pas de deux belles options pour prendre nos distances ce qui permet à Malonne de repasser devant". La suite est connue. "En fin de rencontre, explique le coach malonnois Antonin Gilet, on a mieux géré les échanges grâce notamment à un bon collectif. Nous voilà libérés de toute pression avant le retour". "On est conscients d’avoir laissé passer notre chance après être revenu au marquoir, conclut Nicolas Demande. Dommage ce très mauvais premier quart. Il va falloir être fort mardi et présents dès l’entame du match".