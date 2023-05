Cartes jaunes: Obin, Sangare, Lumen.

Buts: Delaunoit (0-1, 33e), Blairon (0-2, 62e).

MEUX: Paulus, Rouffignon, Van Hyfte, Boreux, Sleeuwaert, Van Vyve, Jaspard (72e Bastien), Baudoin (59e Delcorps), Mazy (59e Kinif), B. Dhyne, Marion.

ACREN: Alexandre, Sangare, Youdjouen, Obin, C. Lumen, Lutundisa, R. Lumen (84e Knockaert), Kone, Delaunoit, Blairon, Okitohambe.

Comme à Meux, pour la REAL, la saison à rallonge commence à peser sur les organismes. "Ça devient long, trop long et on a dû rappeler des U19 en fin de journée vendredi suite à pas mal de défections, confirme le coach Fabrice Milone. Et franchement, même si ce n’était pas le Meux habituel, on est satisfait de ce match et très content pour les gamins. Il y a eu du déchet technique, des lignes de courses pas toujours parfaites mais dans l’attitude, par rapport à nos artistes habituels, on a vu une équipe qui ne se cachait pas et qui ne calculait pas ses efforts."

En face, Laurent Gomez compose aussi avec pas mal de forfaits et titularise Van Vyve, Jaspard, Mazy et B. Dhyne. "Et ils n’ont pas été en dessous des autres, loin de là, souligne le coach, même s’il ne voit pas se voiler la face, ce n’était pas le vrai Acren de D2. Mais il faut toujours une première fois. J’espère qu’ils iront encore chercher l’opportunité de venir avec nous la saison prochaine."

Car cette saison, clairement, elle est déjà finie depuis le match à Namur. "Ce que je voulais éviter il y a trois semaines se produit, regrette Laurent. Mentalement, on a switché et sans cette volonté et cette intransigeance, on devient mauvais. Je n’en veux pas aux jeunes et aux plus anciens, on a tous notre part de responsabilité."

Dans les intentions, la première mi-temps n’est pourtant pas mauvaise même si la vitesse de Kone, côté gauche, fait mal. Meux n’est jamais vraiment dangereux, sauf sur cette tentative de lob de Baudoin qui passe à côté. Dans l’autre rectangle, Paulus retarde l’échéance devant Delaunoit avant de se retourner, après un corner rapidement joué et conclut par ce dernier. "Nous n’étions pas prêts et ça manquait d’impact ", souligne le coach.

Dès la reprise, Meux essaye d’emballer la rencontre mais hormis quelques tirs contrés et une pression un peu plus intense, la défense d’Acren n’est guère inquiétée. À l’heure de jeu, une perte de balle de Jaspard dans l’axe profite à Blairon qui conclut et coupe l’élan des Verts. À trois derrière, avec Van Hyfte plus offensif et Marion, Kinif et Delcorps devant, Meux n’y arrive toujours pas et concède une deuxième défaite consécutive.

Du ballodrome à la D2

À Isières après-midi pour jouer à la balle pelote avec Saint-Servais, Brandon Dhyne avait encore du jus pour fêter sa première titularisation en D2. "C’est une belle expérience même si j’aurais préféré gagner, explique l’ailier, très remuant côté gauche. On verra la saison prochaine mais j’espère faire partie du groupe."

Van Vyve: "Score forcé"

Aligné devant la défense, le grand Martin Van Vyve débutait aussi un match de D2 pour la première fois de sa carrière. "Le score est sévère je trouve, Kenny n’a quasi pas d’arrêt à faire, juge celui qui évolue souvent en défense centrale avec la P1. En 2e mi-temps, on a passé du temps dans leur camp, sans réussite. Je sors de ce match un peu frustré. À titre personnel, j’ai essayé de jouer simple, ce n’est de toute façon pas mon style de dribbler tout le monde (rires). C’est quand même deux niveaux plus haut que d’habitude et il y a toujours un peu d’appréhension sur le premier ballon. Mais une fois qu’il est bien négocié, c’est parti ", conclut un joueur convoité par Aische et Arquet avant de resigner chez les Verts.