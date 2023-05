Arbitre: Hentschel.

Cartes jaunes: De Geest, Boigelot, Devigne, Scaffidi, Legrand.

Cartes rouges: Scaffidi (92e, 2 c.j.), Legrand (96e, 2 c.j.), De Geest (96e, 2 c.j.).

Buts: Piazzalunga (1-0, 17e), Richir (1-1, 59e), Ligot (1-2, 87e).

LOYERS: Salmon, Dandoy, Lampecco (88e Mandil), M. Colard, Mauléon, De Geest, Scaffidi, A. Collard, Mathy (57e Devroye), Richir, Boutgmi.

GRAND-LEEZ: Legrand, Evrard, Kindermans (58e A. Grégoire), Wauquaire, Longin (71e A. Boreux), Ligot, Boigelot (80e Quevrin), Piazzalunga, Barry, Van Bets (74e Gillissen), Devigne.

Comme le résumait parfaitement le buteur victorieux Thomas Ligot en fin de rencontre: "La pièce aurait pu tomber de n’importe quel côté".

Le début de match est engagé et partagé, sans grandes occasions. Le latéral Dorian Piazzalunga arrive tout de même à débloquer la situation de son pied gauche, alors totalement esseulé à l’entrée du rectangle. Sa frappe à ras de terre ne laisse aucune chance à Salmon.

Quatre minutes plus tard, De Geest est accroché dans le rectangle grand-leezien alors que la cage vide lui était offerte. L’arbitre ne bronche pas.

Après la pause, changement de tactique pour les visités avec la remontée en ailier de Mauléon. Les Bleus vont mieux et rétablissent la parité via un but de Richir. Dans la foulée, un deuxième penalty en faveur de Loyers n’est pas sifflé, malgré une faute de main qui semblait évidente à tous.

Après un but de Colard (70e) annulé, Grand-Leez se réveille et, une barre et un gros arrêt de "Titou" Salmon plus tard, Thomas Ligot délivre les siens au terme d’un contre express. Legrand sort un arrêt déterminant dans les arrêts de jeu devant Devroye pour maintenir la victoire. Néanmoins, le gardien reçoit un carton rouge après le coup de sifflet final, tout comme De Geest, pour des échauffourées avec des Loyersois. Scaffidi avait aussi pris un second carton jaune un peu plus tôt pour rouspétance.

"Un match nul et des prolongations auraient été plus logiques, regrettait Aissam Boutgmi. Il y avait un trop grand écart entre l’attaque et le milieu… Après une saison presque parfaite, c’est rageant de s’incliner ici. La fatigue a aussi joué. "

"Revanche à prendre"

De son côté, le buteur tardif Thomas Ligot gardait les pieds sur terre. "Toujours difficile de venir à Loyers. Beaucoup de duels aujourd’hui, après leur temps fort en début de deuxième on s’est bien relevé. Je suis content d’avoir pu offrir la victoire et de prolonger la saison de Renaud Delvigne qui joue ses derniers matchs. L’année passée on avait perdu contre Biesme, cette fois, on veut prendre notre revanche. "

Interprovincial: Genappe, Ethe ou Gouvy au menu

Dans les autres provinces, le tableau se dégage aussi. Côté Brabant, le représentant à l’interprovincial est déjà connu et se nomme Genappe qui a battu Lasne Ohain. Ailleurs, comme à Namur, il reste encore un match à jouer pour désigner les heureux élus. En province de Liège, ce sera Geer ou Hannut ; au Luxembourg, la place se jouera entre Ethe et Gouvy (Oppagne et Sart, 2e et 3e du championnat, sont dehors). Enfin, dans le Hainaut, Flénu et Molenbaix en découdront. Pour rappel, Grand-Leez ou Biesme se déplacera chez le vainqueur du tour préliminaire opposant le Luxembourg au Brabant.