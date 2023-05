Lesve-Arbre prend sa revanche sur ses voisins brognois

Petit-Waret 3 - Bonneville 1

Les Orangés ne concrétisent pas leur domination. À la 20e, R. Blavier profite d’une mésentente pour déflorer la marque (1-0). Même scénario à la 28e, pour permettre à A. Blavier de doubler la mise. Les visiteurs vont encore offrir le numéro 3 à R. Blavier. Les "Biwacks" vont gérer cette confortable avance, non sans laisser les Bonnevillois sauver l’honneur via C. Frédéric.

Jambes B 4 - Wartet 1

Les "Dolomiens" sont les premiers en action et en sont récompensés par Warnand. Heureusement pour les "Bleus", Lamour est dans le pré ou plutôt sur le synthé et va inverser la tendance. À noter qu’au moment de faire 0-2, l’arbitre avait stoppé une action visiteuse pour une blessure d’un joueur. Lamour en remettait deux. "Dommage cette action avortée. C’est le tournant du match, relatait le T1 de Wartet. Mais Jambes était plus conquérant."

Malonne B 3 - Onoz 1

Les gars du Champ Ha ont plié le match dès le premier acte. À la 23e, Hontoir prenait en défaut la défense du Standario. À la 38e, un penalty réussi par Fontaine confortait l’avance namuroise, comme le but de Maladry. Dès la reprise, Scorniciel gagnait son face-à-face et remettait un peu d’espoir dans le camp visiteur. La 2e jaune de Kouba et le penalty stoppé par le gardien malonnois Maes signifiaient la fin des espoirs des hommes d’Antonio Orlando.

Florennes 2 - Surice B 6

Entre des "Aviateurs" qui ont totalement loupé leur envol et des "Fromagers" qui ont réussi leur meilleur match de la saison, il n’y a pas eu photo. Les protégés de Colin Denis menaient 0-2 à la mi-temps sur un penalty de Christophe et une rose de Crusnaire. Guerri et le même Crusnaire enfilaient encore deux perles dès la reprise. Collinet et Tilmant faisaient encore illusion. Crusnaire et Barthels fixaient les chiffres.

Lesve-Arbre 3 - St-Gérard 0

Les Coalisés ont pris leur revanche par rapport à dimanche dernier. "J’avais peur après la perte du titre mais, au contraire, mes joueurs ont fait preuve d’une mentalité extraordinaire. Je suis très fier d’eux", commentait le T.1 Manu Delcourt. La domination visitée était concrétisée par Bodart. Après le café, un doublé de Julémont permettait aux hommes du président Nicaise d’encore espérer pendant une semaine.

Han 0 - Anseremme 2

Après quatre minutes de jeu, Bah exploite une longue rentrée en touche de Meyfroidt pour ouvrir la marque. À la 11e, Brosteaux tente une bicyclette sur une nouvelle touche de Meyfroid. Bah est sur la route du ballon et inscrit son second but. Anseremme domine le reste du match. "Même si nous avons été rapidement menés, je n’ai vu aucune révolte chez mes joueurs. Nous ne sommes jamais parvenus à inquiéter Anseremme", disait Cédric Hénin.

Lustin B 3 – Méan 1

Au cours d’une première période équilibrée, les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Le but d’ouverture tombe dès l’entame de la second mi-temps, via Duchateaux, qui fait le break cinq minutes plus tard. Dulieu plante la troisième rose des siens. Méan se révolte et pousse pour recoller au score, mais le but de Bourtambourg est insuffisant.