18-16, 9-20, 15-14, 17-21

ERPENT: A. Golinveau 11, R. Massion 9, L. Golinveau 0, F. Rappe 1, B. Massion 0, Lakkerwa 0, J. Dewez 10 (1x3), De Vleeschouwer 0, Stiénon 24 (4x3), A. Dewez 4.

CINEY: Th. Henin 2, A. Balthazar 2, Laroche 20 (1x3), Gauthier 2, De Jagherte 4, Baerts 7, H. Henin 8 (2x3), M. Balthazar 6, Lambert 4, Vandescure 14, Bourgeois 2.

"Lorsque nous sommes revenus à 50-50 regrette, Jean-Louis Jacobs, on a raté plusieurs possibilités pour passer devant et commis de grosses erreurs défensives. De plus on a été battu dans la bataille du rebond. Ceci dit, Ciney mérite sa victoire".

Après un premier panier cinacien, Stiénon imposait ses vues en alimentant le marquoir au fil des minutes. C’était effectivement 18-16 à la 10e. La réaction visiteuse ne se faisait pas attendre si bien qu’Erpent perdait un peu le fil du match et accusait un retard de neuf points au repos (27-36). À Ciney, Laroche et M. Balthazar se chargeaient de la réalisation.

Dès la reprise, Stiénon montrait à nouveau son savoir-faire (37-40, 25e). Nullement impressionné Ciney retrouvait ses sensations pour posséder à nouveau un viatique de huit points avant d’entamer le dernier round (42-50).

Ce début de dernier quart-temps voyait les Namurois se ressaisir grâce à A. Golinveau qui trouvait le chemin du filet. C’était 50-50 à la 33e et encore 56-56 à la 36e. Si Ciney n’avait pas dit son dernier mot, Erpent ne parvenait plus à alimenter le marquoir. Par Laroche et Vandescure, les visiteurs remportaient méritoirement la manche aller.

"Après un premier quart difficile, conclut Pierre-Yves Delveaux, on a mis plus d’intensité défensive, trouver la parade face à la zone d’Erpent et déjouer ses points forts. De plus nous avions pu compter sur plus de rotations que notre adversaire".