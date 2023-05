Kerksken élimine Thieulain en coupe

"Nous avons livré une excellente première armure à Thieulain (3-7), aussi bien au rectangle qu’au tamis, contrairement à la Supercoupe où nous avions eu trop de déchet à l’envoi. Les visités ont bien joué le coup aussi, dans l’ensemble, mais ils ont livré un peu plus souvent dehors", explique le désormais 6e homme Samuel Brassart, qui reconnaît vivre ses luttes aussi fort sur le côté que sur le jeu . "À la reprise, un moment d’euphorie ramène Thieulain à 7-8. Il fallait faire quelque chose, changer notre disposition ou effectuer un changement. Je suis finalement monté au jeu à la place de Greg Van Impe et je suis parvenu à dynamiser le groupe. Nous n’avons plus laissé filer qu’un seul jeu. À Ogy, où j’ai débuté en lieu et place de Christophe Monnier, il faut bien reconnaître que notre concentration n’a pas été optimale. Nous avons respecté les limites du jeu, au service, mais nous avons manqué de longueur. Par contre, nous nous sommes appliqués dans les moments importants." Pour preuve, Kerksken enlève 8 des 10 jeux montés à 40 partout.

De son côté, Thieulain a immédiatement rebondi en allant s’imposer à Baasrode, ce qui n’est jamais facile. Les Leuzois ont fait parler la poudre au rechas, ce qui leur permet de conserver la tête, devant une équipe de Maubeuge longtemps accrochée à Tourpes. Les promus ont évité au maximum Joos. Les Nordistes ont tremblé jusque 10-11.