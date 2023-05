18-19, 17-26, 24-4, 22-16.

CINEY: Balthazar A. 2, Laroche 2, Jacques 4, De Jaeghere 11 (2x3), Malliar 24 (2x3), Gielen 25 (2x3), Henin, Lecoutre, Husson 5 (1x3), Balthazar M. 8.

Après un premier quart équilibré, Ciney prend la tête sous l’impulsion d’un Gielen des grands soirs (34-30 après 16 minutes !). Donnant pourtant l’impression d’être bien installés dans cette manche retour, les Condrusiens perdent le fil offensivement et voient Cointe leur passer un 8-0 en trois attaques. Malgré un temps-mort demandé par Yohan Balthazar, Ciney ne parvient pas à contenir Lesuisse et regagne les vestiaires avec un déficit de dix points (35-45). "Nos jeunes joueurs ont été un peu tétanisés par l’enjeu suite à notre bel exploit là-bas, face à des joueurs d’expérience. On a ressenti du stress en première mi-temps, surtout offensivement", relève le coach cinacien.

Remontés à bloc à leur retour sur le terrain, les Cinaciens encaissent tout de même deux paniers qui donnent 14 points d’avance à Cointe, avant d’être libérés par un shoot sur la base line de Martin Balthazar. Alors que Malliar se charge du scoring, Ciney retrouve son identité défensive. Les interceptions s’enchaînent et débouchent sur des paniers faciles en contre-attaque. fraîchement remonté au jeu, Husson n’hésite pas et égalise d’un trois points (49-49).

"Force collective"

Sur leur lancée, les Condrusiens portés par Gielen en fin de quart-temps ne relâchent pas la pression défensive et concluent un 24-0 sur un tir au buzzer (59-49). Si Cornet et Boxus font tout pour entretenir le suspense en début de quatrième (68-62), Gielen continue son chantier offensif. Et lorsque l’intérieur cinacien sort, c’est un De Jaeghere exceptionnel dans le money-time qui prend le relais.

Sentant la fatigue peser, les Liégeois n’ont plus les moyens de revenir. Ciney l’emporte de 16 points et se qualifie, en deux manches, pour la finale des play-off. La salle explose de joie et les nombreux supporters cinaciens envahissent le terrain pour fêter la montée en TDM2, actée grâce à la victoire.

"Je suis soulagé et très heureux qu’on atteigne notre objectif après un début de saison difficile. Il ne faut pas oublier que nous avons une moyenne d’âge de 22 ans, réagit le capitaine Grégoire Jacques. On a montré notre force collective durant cette demi-finale: quand un n’était pas dedans, c’est un autre qui a pris le relais. Je suis super-fier du groupe, c’est juste exceptionnel d’arracher notre deuxième montée en trois ans."

"C’est plus qu’une fierté"

"Je suis trop heureux pour l’équipe, pour le staff et pour le club qui me fait confiance depuis 5 ans et la reprise de l’équipe en P1, confie le coach Yohan Balthazar. C’est plus qu’une fierté. Je félicite tous mes joueurs et j’espère qu’ils en ont bien profité, parce qu’on ne vit pas des moments pareils tous les jours. Tout est possible en finale, ce sera du 50/50 quel que soit l’adversaire".