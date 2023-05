(t.a.b.: 2-3)

Arbitre: Afifi.

Cartes jaunes: Destrain, Gall, Brouckaert, Kembi, Bastin.

Buts: Defresne (1-0, 14e), Lorenzon (2-0, 23e), Destrain (2-1, 63e), Brouckaert (90e+2).

ONHAYE: De Vriendt, Leclef, Granville, Defresne, Bastin, Gall, Gilain, Lambert, Guiot (69e Kembi), Guerri (86e Lizen), Lorenzon (85e Bouterbiat).

TOURNAI: Gianquinto, Thambwe (46e Van Wynsberghe), Brouckaert, Pierart, Calon, Bellia, Kaba (46e Zanzan), Holuigue (46e Lekehal), Dassonville, Amury, Destrain (75e Ze).

Les acteurs et leurs supporters respectifs sont passés par tous les sentiments, au cours de ce duel. Avec un premier acte entièrement sous l’emprise écrasante d’une équipe onhaytoise alignant tous ses cadres. Et qui trouvait rapidement l’ouverture, après un premier envoi de Gilain frôlant l’objectif. Un coup franc de Lambert trouvait Defresne, qui plaçait de la tête dans les filets tournaisiens. Onhaye insistait et passait près du 2-0 quand un envoi "à la Lambi" venait fracasser la latte. Moins d’une minute plus tard, la mise walhéroise était doublée par Lorenzon, après une première tentative de Guiot. Les visités déroulaient, signant des actions du plus bel éclat. Mais le score ne bougeait plus. Guerri se heurtait à Gianquinto, qui sauvait encore les meubles sur une tête de Guiot que tout le monde voyait déjà au fond.

Le changement de physionomie était radicalement différent dès la reprise. Avec l’introduction de trois nouveaux joueurs et une animation logiquement vouée à l’offensive, Tournai prenait le dessus sur un hôte l’attendant bien plus bas (trop ?) dans son camp. Un essai d’Amury donnait le ton, mais c’est sur un coup franc bêtement concédé que les Onhaytois laissaient revenir l’adversaire, Destrain repiquant le cuir dans les filets, au second poteau. Le stress montait de plus en plus dans les tribunes, alors que Defresne repoussait sur sa ligne une balle d’égalisation de Ze et que les visités commençaient à changer leurs batteries offensives. Gilain, puis Bouterbiat, allaient encore titiller le portier visiteur sur les quelques transitions réussies. Mais Onhaye misait clairement sur la préservation de son acquit. Qu’il finissait par perdre sur un ultime coup de pression, déclenché au départ d’une rentrée. Brouckaert (hors-jeu ?) plongeait les siens dans l’exaltation en forçant les prolongations. Ces dernières ne donnaient rien, malgré l’une ou l’autre possibilités. Les tirs au but allaient désigner l’équipe appelée à se rendre à Habay, le week-end suivant. De Vriendt donnait l’avantage aux siens en sortant l’essai de Lekehal, mais son collègue se muait aussitôt en héros tournaisien, en arrêtant ceux de Gall, Lambert et Bouterbiat.