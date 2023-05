GEMBLOUX: Ponsard 6 (1x3), Reconnu 18 (2x3), Carretta 9 (1x3), D.Marchal 2, Y. Marchal 6, Deblire 12, Saillez 2, Robin, Lox 9, Seki-Kandi 13 (1x3), Mestrez, Piret

Dans l’obligation de vaincre pour ne pas voir la saison se terminer, les Couteliers abordent la rencontre avec le… couteau entre les dents et prennent immédiatement les commandes pour mener 9-2 dès la 4e. Les Brainois ne s’énervent pas et recollent à 11-11 puis 16-16 et finalement 19-18 à la 10e.

Tout comme lors de la première manche, les Namurois vont prendre 12 et même 13 points d’avance (35-22 à la 17e), avant d’une nouvelle fois se faire rejoindre à 39-38 mais une bombe de Reconnu fait 42-38 au repos.

Gembloux recommence bien la seconde mi-temps (46-38 à la 21e) mais Kaminski trouve la distance et à la 27e, les deux équipes sont une fois encore dos à dos (47-47). Les Gembloutois ne se laissent toutefois pas dépasser et au contraire repartent à 58-51 à la demi-heure. De 60-51 à la 31e, le marquoir indique 60-60 à la 33e mais cette fois les visités ne perdent pas les pédales et font preuve de sang-froid et de patience pour doucement creuser un nouvel écart et finir par s’imposer: 77-65.