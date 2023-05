20-10, 18-20, 21-23, 16-17.

BONINNE: Lakkerwa 6, Le Trequesser, Broers 6, Lemaire, Laffineur 7, Compère 16 (2x3), Ory 2, Delahaut 3 (1x3), Lesire 2, Hubaut 33 (3x3).

CINEY: C. Beguin 15 (3x3), Van Meerbeeck 10, Vanhorsigh 2, Delire 11 (1x3), Bechoux 14 (2x3), Laurant 5, Medjo 13.

Au bout d’un match à rebondissements et dans une ambiance digne des play-off, Boninne en est sorti vainqueur. Décevantes lors de la manche aller, les Boninnoises entrent sur le terrain avec un état d’esprit conquérant. Leur pression positive rend les Cinaciennes maladroites pendant que Hubaut et Compère s’occupent d’alimenter le marquoir (18-2, 7e). Ciney se rassure par le biais des lancers francs. C’est 20-10, 10e.

Mieux dans leur match, les Bleues imposent un rythme élevé, accompagné d’une envie d’attaquer l’anneau. Les fautes, alors, se succèdent et les lancers aussi. Néanmoins, Boninne maintient le cap à l’aide d’une efficacité redoutable. 38-30 à la mi-temps.

Au retour du vestiaire, Ciney, en mouvement, active le rouleau compresseur et réduit son retard à néant en deux minutes (42-42). La tempête passée, Boninne, doté d’une belle réussite ce dimanche, reprend le large (57-47, 27e) avant que Beguin et Bechoux ne répondent à distance: 59-53 à la 30e.

Auteur d’un nouveau gros temps fort, Ciney prend pour la première fois les commandes de la partie (59-62, 32e). Ensuite, comme la fatigue tend à se faire ressentir, les deux équipes ont du mal à trouver le chemin du panier. Et c’est finalement Boninne, plus lucide au cours des possessions cruciales, qui émerge et qui force la belle, prévue mercredi soir à 19h30. "L’état d’esprit était complètement différent de celui de la première manche, admet le coach, David Roussaux. Et pourtant, je n’y suis pour pas grand-chose puisque je n’ai pas donné d’entraînement spécifique entre-temps. Comment est-ce possible d’avoir autant d’inconstance entre deux matchs ? En tout cas, les filles ont fait le"taf"et ont chacune apporté leur pierre à l’édifice."