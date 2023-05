Arbitre: Masset.

Cartes jaunes: Ax. Defays, Mollet, Kouadio, Lisot, Kleinkenberg, Lotte.

Carte rouge: Kouadio (55e, 2 c.j.).

Buts: Dubois (1-0, 39e), Bukran (1-1, 52e), Lotte (2-1, 79e), Lambot (3-1, 79e).

BIESME: Jacquet, Depamelaere, Mollet, Servidio (45e François), Dubois, Lotte (81e Lambot), Lambert (90e T. Graulus), Nitelet (90e Verelst), L. Graulus, Lisot, Blanchard.

CONDRUSIEN: Minet, Nijskens, Warzee, Kouadio, Kleinkenberg, Bukran, Ar. Defays, Vestens, Kosova (79e Gillet), Ax. Defays (65e Godfroid), Maillard.

Les Biesmois sont les premiers à mettre le nez à la fenêtre et à se créer des occasions. À la 22e, Servidio est tout près d’ouvrir le score mais son centre dévié passe à quelques centimètres du poteau. En deux minutes, Dubois et Lotte touchent respectivement le poteau puis la barre transversale (28 et 29e). Dix minutes plus tard, Dubois, à nouveau survolté, envoie un boulet de canon du pied droit dans la lucarne pour donner l’avance à ses couleurs. Juste avant le repos, Bukran manque de peu l’occasion d’égaliser. Une fois mais pas deux: rapidement après la reprise, à la 53e, le même Bukran croise parfaitement sa frappe et égalise. La deuxième jaune de Kouadio profite aux Biesmois qui poussent et se créent occasions sur occasions.

À neuf minutes du terme, c’est la bonne. L. Graulus centre, Lotte reprend et redonne l’avantage aux visités avant que Lambot, fraîchement monté en jeu, ne vienne tuer tout suspense dans les arrêts de jeu. "Je n’étais pas content de la première mi-temps, avoue le coach biesmois Olivier Defresne. On a eu beaucoup plus d’impact en deuxième et on s’est créé plus d’occasions. On va prendre match après match."

"On y a cru jusqu’au bout, confie le mentor des Condrusiens, Damien Trimboli. Mes gars ont fait le match qu’ils devaient faire contre une belle équipe expérimentée. On va prendre une semaine de congé pour déconnecter avant de bien préparer la finale de la coupe de la Province." Biesme, de son côté, peut continuer à rêver d’une montée en D3 et jouera la finale sur le terrain de Grand-Leez, dimanche prochain.