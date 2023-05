Un projet pour détecter les cavaliers de demain

Au sein de l’école provinciale d’équitation de Gesves (EPEE), on compte deux cavalières détentrices du statut Jeune Talent de l’Adeps, en saut d’obstacle. L’une d’elles a d’ailleurs été championne de Belgique en catégorie scolaire, cette année. "Le projet Equicadets, porté par la Ligue Équestre Wallonie-Bruxelles (LEWB), essaie de trouver de nouveaux talents, dans les trois disciplines olympiques que sont le saut d’obstacles, le dressage et le concours complet. Le but, c’est de trouver des combinaisons athlète-cheval prometteuses et de les faire progresser pour avoir le statut Adeps. Ce mardi, certains participaient à une masterclass de saut d’obstacles à Gesves, avec le coach international Albert Voorn", commente Florence Hennuy, chargée de communication auprès de la LEWB. "Depuis le lancement du projet, la LEWB a organisé une bonne dizaine de sessions de détection, dans les trois disciplines olympiques. Actuellement, nous comptons 55 jeunes dans le projet Equicadets, dont 38 athlètes détectés, 8 Espoirs Sportifs et 9 Jeunes Talents. Ces statuts sont déterminés selon l’âge des cavaliers, leurs résultats, etc."