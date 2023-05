Un derby comme tour final

Ce dimanche, Ciney reçoit le Condrusien au tour final. En championnat, Ciney n’avait réussi qu’à prendre 1 point. Andrès Furnemont sait donc que ce derby sera tout sauf une promenade de santé. " On a eu beaucoup de difficultés en championnat et par deux fois, nous n’avons pas su tuer le match quand il le fallait et on s’est fait remonter. Nous devrons faire preuve de réalismes aussi bien offensifs que défensifs avec un groupe jeune qui ne connaît pas vra iment ce genre de rencontres. Cela se joue surtout dans la tête, on attend beaucoup de spectateurs." Du côté du Condrusien, Yves Vancraen n’alignera pas une équipe au complet. " Lucas Descy, Tao Vestens ainsi qu’Elliot Vestens (P1) seront absents et César Baudoin est incertain. Nous avons tiré les favoris même si nous avons réussi à accrocher Ciney deux fois en championnat. Tout peut se passer dans des matchs de tour final. Nous allons jouer le coup à fond. "