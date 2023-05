Un bon demi-millier de participants

L’Assemblée Générale de la section tennis de table du Groupement corporatif namurois s’est déroulée dans la salle du club corpo PBS, à Moustier, en présence des représentants de vingt des trente clubs, ainsi que de MM. Stempels, Oger et Beghuin, dirigeants du Groupement. Après avoir remercié ses hôtes, le président Jean-Claude Podgornik mit en exergue la vitalité de la section, qui recense plus de 500 joueurs. "Le championnat et les classements individuels ne sont pas les plus importants, lança-t-il. Nous devons préserver l’esprit corpo, animé par la convivialité et la chouette ambiance des retrouvailles propres aux troisièmes mi-temps."