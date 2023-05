Le premier match de ce tour final mettra aux prises Han-sur-Lesse à Anseremme, deux équipes qui ambitionnent la montée. "C’est un match hyper important pour nous, d’autant que c’est une rencontre à élimination directe, indique l’entraîneur de Han Cédric Henin. Ce serait dommage d’avoir travaillé si dur pour échouer au moment le plus important de cette saison. Nous avons l’avantage de jouer chez nous et l’objectif est réalisable. Il faudra se donner à fond car Anseremme va tout faire pour y arriver. Si nous ne sommes pas à 300%, nous risquons de tomber sur un os", conclut l’entraîneur qui devra se passer de certains éléments. "C’est un match de fin de saison avec tous les aléas que cela comporte."

En face, Adrien Winscherman et ses joueurs espèrent atteindre leur objectif et remonter à l’échelon supérieur. "Han est le tirage que l’on espérait, simplement parce que leur système de jeu nous correspond plus. Cependant, je sais que ce sera un match très difficile, prévient le coach des Abeilles, qui déplore aussi des absences. Dont Victor Jaumot, un pion majeur qui est blessé. Certains sont aussi en vacances. Il faudra faire avec. Ce match est le plus important de la saison et conditionnera la suite de notre projet."

Lustin B - Méan (d. 15h)

L’autre duel du tour final de P4D verra les autres Abeilles, celles de Méan, se déplacer à Lustin. Un match que les deux équipes aborderont sans pression, la montée n’étant pas un must.