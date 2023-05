"Pour sortir de la série, il faudra forcément vaincre les cadors du championnat, confie le T1 mosan Olivier Baudelet. Philippeville prouve qu’il en fait partie. Ce sera un match compliqué mais je suis confiant, car nous avons retenu la leçon du match retour en championnat. Nous connaissons les forces de notre adversaire. Si jouer à domicile, où nous sommes invaincus, constitue un avantage psychologique, tout est possible sur un match. C’est ce qui fait la beauté de ce sport."

"Notre ambition était d’atteindre le tour final. Chose faite ! Notre début de saison a été compliqué, puis nous avons pu redresser la barre, explique le T1 des Étoilés, Jean-François Herpers. Au vu des nombreux points pris cette saison, Dinant aurait été champion dans les deux autres séries P3. Ça veut tout dire. Au match aller, nous avions été surclassés là-bas. Ce sera donc un déplacement difficile. À nous donc d’être au rendez-vous ! "

Somzée – Vencimont (d. 15h)

"La saison fut plus que satisfaisante, se réjouit le coach de Somzée Frédéric Belle, en vacances ce week-end. Elle est satisfaisante en termes de progression dans le jeu et d’intégration de joueurs issus de l’école des jeunes, mais aussi et surtout parce qu’il y a eu une très belle troisième place à la clé ! Vencimont est un adversaire redoutable. Il l’a prouvé tout au long de la saison. Si nous respectons l’adversaire, nous jouerons sans aucune pression, car le tour final n’est pas une finalité désirée, mais bien la cerise sur le gâteau."

"La saison est très positive au bord de Houille, se réjouit le T1 Olivier Colleaux. Nous accrochons une nouvelle fois le tour final, ce qui est magnifique pour notre village. L’expérience du tour final de l’année passée peut être un plus. Nous avions le pressentiment que nous allions jouer contre Somzée. Nos hôtes sont en pleine forme, avec une deuxième partie de championnat magnifique. Ils ont l’avantage de jouer chez eux, mais je donne 50/50 aux deux équipes."