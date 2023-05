Tour final de P3A: Jemeppe et Arquet B partent favoris face aux Éghezéens de Taviers et Leuze

Du côté hesbignon, Thomas Thibou est satisfait du tirage. "On voulait éviter Jemeppe, mais aussi Arquet qui évolue sur un terrain synthétique. Ce dimanche, je m’attends à un match serré car on aura affaire à une équipe du même style que la nôtre. Si Jemeppe montre l’envie de monter en P2, pour nous, ce sera l’aboutissement d’une saison honorable."

Arquet B – Leuze (d. 15h)

Pour Arquet, le fait de jouer le premier match à domicile est une satisfaction et la récompense d’un championnat bien bouclé. "Nous avons terminé la phase classique du championnat en pleine confiance avec notamment un secteur offensif percutant et une défense appliquée, explique le coach Alexis Gambier. Sur notre synthétique, notre adversaire aura plus difficile."

"Il est certain que nous n’avons pas obtenu le meilleur tirage, confie le mentor leuzois Jérémi Sinne. Certes, on va jouer sur un synthétique, mais depuis trois mois nous nous entraînons une fois par semaine sur le synthétique de Semrée. Si Arquet part favori, nous ne nous déplacerons pas en victime consentante. Arquet c’est de la jeunesse, de la fougue et de la qualité !"