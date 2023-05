Tour final de P2B: Favori, Rochefort B veut assumer son statut et monter en P1

Gedinne a hérité de Rochefort B, pointé par tous comme le super favori. " On a une chance sur dix de passer, lance Olivier Cornet. Certes, on avait gagné le duel aller mais les Rochefortois manquaient d’automatismes. Cette fois, les conditions seront différentes. On ne s’alignera cependant pas en victime consentante. En 90 minutes, tout est possible. Il faudra être costaud défensivement face à la meilleure attaque." Les Gedinnois devront composer sans Corio et T. Collard, blessés, ni Martins de Sa et Sciot. Bartiaux est suspendu.