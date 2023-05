St-Servais: une première à la maison

En N2, Saint-Servais a soufflé le chaud et le froid. "Chaque fois, la mise en route a été difficile, reconnaît Victory Lelièvre. Face à Ninove, qui n’a encore rien engrangé, on doit signer un premier succès à la maison. On visera les deux points, mais si on peut faire le plein, on ne s’en privera pas. Désormais, on va privilégier la livrée, où nous sommes particulièrement bien armés."

Après avoir sauvé le point à Hamme-Zogge et vaincu Kastel, une grosse cylindrée, Aisemont se déplace à Bassilly, qui vient de monter. Rentrés bredouilles d’Oeudeghoien, les Silliens ont arraché un point à Hamme-Zogge. "C’est une jeune équipe, qui a perdu Seconde et Ducobu, deux joueurs expérimentés. On doit ramener la victoire, confie Kévin Bouchat. Il faudra bien évidemment respecter les lignes et miser sur nos atouts, en livrée et à la frappe.’

En N3, débuts compliqués pour Villers-le-Gambon qui, après avoir été balayé à Mont-Gauthier, a sauvé un point contre Presgaux. "On a, les deux jours, loupé trop de jeux de 40-40. On a manqué d’intelligence dans les moments décisifs, analyse Jacky Godart. Notre seconde armure contre les “Sabotiers” fut encourageante."

Les Villersois offrent l’hospitalité à Clermont. "On doit relever la tête et mieux cibler le point faible de l’adversaire. Et bien négocier nos passages sur le tamis."

Vainqueur à Presgaux, Clermont n’a pu confirmer contre Fontaine. "On a eu beaucoup trop de déchets en seconde armure, reconnaît Benjamin Bastien. Tout le monde veut nous battre. On doit donc se méfier de nos adversaires. Étienne Meunier et Ionut Chauvaux, deux anciens Clermontois, seront particulièrement motivés."

Seule équipe à totaliser le maximum des points, Planois rend visite à Senzeilles, autoritaire à la maison. Un déplacement périlleux pour la bande à Geens, qui visera un troisième succès de rang.