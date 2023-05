Rochefort, champion des champions

Arbitre : M. Beluffi.

Cartes jaunes : Ntalu, Fosso, Perreira, Laloux.

Buts : Wildemeersch (1-0 pen., 38e), Lazitch (1-1, 55e), Etienne (1-2, 79e), Cardon (2-2, 90e+1), Cornet (2-4, 109e et 111e).

MONS : Decooman, Ntalu, Da Silva, Dupire, Milokwa, Bachy (56e Lefranc), Wildemeersch, Durieux (84e Maes), Perreira, Ippolito (46e Kumbi), Fosso (57e Cardon).

ROCHEFORT : Lentz, Senga, Lazitch, Laloux, Monmart (116e Mathieu), Geurde (65e Thomas), Remy, Étienne (82e Leleu), Ouedraogo (116e Cherdon), Cornet, Said.

Match de gala à Mons pour ce trophée des Champions mais qui a filé entre les doigts du RAEC Mons. Une petite sensation au Tondreau d’ailleurs car les Dragons n’avaient plus perdu depuis le 7 janvier et la réception de Jodoigne. Surtout, le RAEC Mons n’avait jamais encaissé quatre buts cette saison (même si Mons n’a jamais joué plus de 90 minutes en match officiel cette saison).

Devant une assistance plus modeste que d’habitude au Tondreau, les Dragons ont été dominés par l’autre champion de D3, Rochefort. Pourtant Wildemeersch avait donné le ton sur penalty et Cardon avait égalisé dans les arrêts de jeu mais l’expérience de Cornet a fait la différence en prolongations.