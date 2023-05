Natoye croit en ses chances

Même son de cloche de la part du capitaine natoyen. "Nous avons prouvé, notamment en première mi-temps, que nous avons les qualités pour déjouer cette équipe, confirme Guillaume Van Doninck. Quand le collectif, la communication, la réussite et l’intelligence de jeu sont réunis, on est mesure de dominer le leader de la série. La preuve en première mi-temps. Le trou d’air rencontré dans le troisième quart, expliqué par l’intensité mise de Woluwe, est dur à encaisser. À part ça, on a été au niveau et on est prêt à gagner cette deuxième manche afin de retourner à Bruxelles jeudi."