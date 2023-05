Les espoirs namurois, vice-champions de Belgique interprovinces

"Que nos judokas décrochent la médaille d’argent, c’est une grande fierté", sourit le jeune entraîneur affilié au J.C. Solvay, à Jemeppe-sur-Sambre. "À l’époque où je combattais, on n’arrivait même pas à sortir des poules qualificatives. Et là, on arrive jusqu’en finale. C’est historique !"

Vainqueurs de leur poule devant le Limbourg et le Brabant flamand, Celia Van Beneden, Alix Wigny, Leah Rousseau ou encore Evan Vanden Berghe n’ont finalement connu qu’une seule défaite, en finale, face à la Flandre occidentale.

"C’est dommage de finir sur une défaiten mais l’essentiel est ailleurs, estime Joachim Huaux. Avant de commencer la compétition, on s’était fixé un seul objectif: se faire plaisir. Et de ce que j’ai vu sur les tapis, le contrat est rempli. Les filles et les garçons ont compris qu’ils ne se battaient pas uniquement pour eux, mais qu’ils représentaient toute une province, y compris les judokas qui n’ont pas eu la chance d’être sélectionnés. Le titre de vice-champion de Belgique, c’est la cerise sur le gâteau."

Seule province francophone, avec le Brabant wallon, médaillée de bronze chez les cadets, à être montée sur le podium des championnats de Belgique à Herstal, Namur espère désormais que ce premier résultat d’importance dans un tournoi interprovinces en amènera d’autres. "En tout cas, on va tout mettre en œuvre pour poursuivre sur cette lancée et faire en sorte que les jeunes judokas du Namurois nouent des liens encore plus forts, afin de former un noyau solide et compétitif", conclut Joachim Huaux.