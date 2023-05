"Lambi": le match retour en modèle

J’avais en effet été malade la veille de ce déplacement. Une gastro. J’étais “mal”. Mais j’avais quand même joué. Le coach m’avait fait manger des plats adéquats, pour me rétablir. Et cela avait fonctionné. J’avais inscrit le premier de la tête et le second sur un cafouillage. Un beau souvenir, puisqu’on accédait à la D2 !

Un an plus tôt, vous aviez entamé le tour final chez vous. Mais là, Couvin avait émergé, grâce à un but exceptionnel de François Maistriaux. Malgré ce "précédent", vous préfériez recevoir ?

Oui, on souhaitait jouer sur notre terrain. Même si cela ne nous avait pas réussi cette année-là. On aura à cœur de se rattraper. Et on espère compter sur de nombreux supporters, même s’il y aura encore pas mal de matchs dans la région. On sait que ce sera difficile et qu’il faudra aborder ce duel de la meilleure des manières. Gagner le premier match, cela te place dans une bonne spirale et te rapproche du but. On doit aussi s’inspirer du duel de la phase classique disputé chez nous, en mars (1-0). On les avait bien pris, surtout en seconde période. On avait dépensé beaucoup d’énergie avant la pause, pour effectuer un gros pressing. Et au retour des vestiaires, on les avait enfoncés. Il faudra essayer de reproduire cela.

Vaut-il mieux, par contre, oublier celui de dimanche passé, contre Schaerbeek ?

C’était un non-match, compliqué, avec des circonstances et des faits de match particuliers. Mais, même si on n’a pas été bons, le goal de Bastien, en tout début de partie, était valable. Il n’y avait pas de hors-jeu, les images de notre caméra l’ont prouvé. Cela aurait donné une autre tournure à cette rencontre. Maintenant, on sait que cela n’aura rien à voir avec ce qui nous attend contre Tournai. Tout le monde est prêt pour rentrer dans le vif du sujet, ce dimanche.

Onhaye s’est qualifié pour un tour final de D3 trois fois sur quatre (hors la saison interrompue en D2 et celle qui a suivi, arrêtée après deux matchs). N’est-ce pas le plus bel indicateur de la régularité de l’équipe ?

Oui, on est à nouveau proches d’une belle conclusion. On y était arrivé il y a quatre ans. On espère tous réussir à franchir le même palier cette saison. Mais il faudra prester et prouver, sur le terrain, qu’on mérite de retourner en D2. À nous d’être sérieux et d’empoigner ce match comme il convient, face à une très bonne équipe tournaisienne. C’est un nouveau petit championnat qui débute. Personnellement, je n’ai disputé des tours finaux qu’avec Onhaye. Avec Ciney, on avait été champions et, par la suite, l’absence de licence nous en avait privés. Mais c’est très gai à vivre, car au-delà de l’enjeu, il y a une tout autre ambiance autour de ces rendez-vous.