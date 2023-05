Forfait infligé à Cointe pour le match aller face à Ciney

"Et cela parce que ce n’est pas Cointe qui a décidé de déclarer forfait mais ce dernier lui a été imposé, explique le manager de Ciney, Jean-Luc Merelle, dont le club avait déposé ses réserves à l’issue pourtant d’une victoire jeudi. Par contre, s’il devait y avoir une belle jeudi prochain – ce qu’on ne souhaite pas bien sûr – dans les mêmes conditions que jeudi, nous serions déclarés vainqueurs sans devoir jouer cette belle. Cointe dispose de 6 jours pour être en ordre. Cela apportera de l’eau au moulin du BC Cointe pour obtenir de la ville de Liège la mise en conformité de leurs installations. C’est bien pour nous et pour le basket aussi car on veut mériter la montée en TDM2 sur le terrain."