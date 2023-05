De nouveaux visages

Les nombreuses défections dans les rangs meutis vont permettre à des joueurs de P1 de saisir leur chance. En plus de Brandon Dhyne et Hugo Jaspard déjà présents la semaine dernière à Binche, Laurent Gomez va cette fois sélectionner Martin Delcorps, Rémy Bastien et Martin Van Vyve. "C’était prévu mais ça se précipite un peu pour certains, explique Laurent Gomez. Mais ce n’est pas pour me déplaire. Des joueurs de l’équipe B méritent cette expérience en D2. Et par la force des choses, ils vont même jouer un peu plus en commençant la rencontre, notamment Van Vyve, Jaspard et Dhyne. C’est une belle occasion de les voir en conditions réelles."