Badminton: une Ladies'Night pour promouvoir le double dames

Et cet appel a rapidement été atteint. Ainsi, 15 terrains ont vu se relayer 60 participantes au fil de la soirée et des six rencontres. Les clubs participants viennent de Namur, Gembloux, Floreffe, Ciney, mais aussi Braine, Bruxelles ou Ath. "Ce soir, c’était du double et les paires ont changé pendant toute la soirée. On a fait des tranches horaires de 20 minutes et on change de partenaires et adversaitres à chaque tranche horaires. Aussi, tous les niveaux sont mélangés. L’objectif ici était de jouer avec des filles avec qui on n’a jamais joué. Ici, on a des joueuses de 12 (le plus bas niveau) jusqu’au niveau 5, ce qui est déjà un très bon niveau. L’objectif est de s’amuser ce soir ", précise Virginie Deckers.

Tout au long de la soirée, de 20h30 à 23h, les matchs se sont enchaînés, sur le rythme d’une playlist spécialement concoctée par les organisateurs pour l’occasion.

Un sport en manque de filles

Venues d’Ath, Anne-Catherine et Aurore sont vraiment heureuses d’avoir roulé pendant 1h15 pour venir à cette ladies’Night: "C’est très chouette de rencontrer d’autres joueuses, qu’on ne connaît pas. C’est très homogène. Parfois, il y a des bons matchs, parfois des moins bons. Mais l’initiative est très intéressante. On n’en a pas dans notre région, et c’est bien situé ici à Namur, c‘est central. En plus, on voulait soutenir l’initiative car le badminton est un peu en crise en ce moment, il manque de femmes. Et c’est super bien organisé, c’est chouette de changer de partenaires toutes les 20 minutes."

Un avis que partagent les autres badistes présentes, comme Mélina, badiste du Nambad: "C’était super. c’est cool de pouvoir se rencontrer et de mélanger les niveaux. On apprend beaucoup de jouer contre des gens plus forts. "

Pour sa première édition, la Ladies’Night du BC Namur fut donc une réussite. Une initiative qui, peut-être, e attirera d’autres, dans d’autres clubs.