16-18, 19-21, 20-11, 4-20.

CINEY: Balthazar A. 2, Laroche 5 (1x3), Jacques 4, De Jaeghere 5 (1x3), Malliar 15 (1x3), Gielen 11 (2x3), Husson 18 (3x3), Balthazar M. 13.

Stupeur avant cette première manche, Cointe ne dispose pas d’un marquoir en ordre utile ce jeudi soir. Si le match a bien lieu, le marquoir et les 24 secondes seront assurés avec des chronomètres à l’ancienne. Dans ces conditions loin d’être idéales, Ciney prend le lead dès l’entame sous l’impulsion d’Husson. Dominant au rebond et jouant juste collectivement, les Condrusiens sont toujours devant à la pause (35-39) malgré quelques difficultés à freiner Malpas et Boxus. Le jeu se muscle davantage au troisième quart et Cointe en profite pour recoller, puis prendre huit points d’avance (55-47).

En fin de période, Malliar relance son équipe, en provoquant une antisportive et en inscrivant un lay-up au buzzer. Remontés à bloc, les Cinaciens font tourner et Martin Balthazar lance le 1-12 de son équipe (56-62). Cointe semble KO et ne reviendra plus. Ciney remporte cette première manche sur le terrain mais émet tout de même des réserves auprès du commissaire de l’AWBB présent sur place. "Nous ne désirons en aucun cas faire mal à Cointe mais c’est une décision cohérente au vu du matériel non disponible pour la rencontre", commente Yohan Balthazar.