Thomas Nennen a su se contrôler

Après avoir montré de belles dispositions sur le vélo chez les 17 et 18 ans, le coureur de Blaimont a confirmé en parvenant déjà à obtenir une victoire chez les élites et espoirs. Un succès conquis à Kortessem, où il y avait un peloton bien garni de cent vingt-huit coureurs.

"Je suis bien évidemment très heureux de ce succès, de ma première victoire dans cette nouvelle catégorie", se réjouit cet affilié au club Ser Vélo Team de Laurent Servais. "Cette victoire, c’est le résultat du travail et de la persévérance. Je fais beaucoup de choses pour que ça aille bien. Au niveau de l’équipement, des entraînements. Mais je suis également à écoute des conseils qu’on me donne. Je pense avoir eu une bonne méthode de préparation, tant au niveau mental que du physique. Je sens que je suis de plus en plus fort au fil des semaines."

Il l’avait montré durant le dernier week-end, en terminant huitième sur plus de quatre-vingt partants, à Mal-Tongeren. Avant d’ouvrir son palmarès chez les élites et espoirs à Kortessem. "Ce succès fait vraiment du bien, car je sortais d’une période lors de laquelle j’avais commis plusieurs fois des erreurs, notamment au niveau de l’alimentation en course ou de la manière de m’habiller, comme à Florennes, où j’ai été contraint à l’abandon. J’ai aussi veillé à mieux gérer mon effort, à ne pas gaspiller des cartouches, comme je pouvais avoir tendance à le faire en me découvrant trop tôt."

Lundi, à Kortessem, il se montra vigilant sans trop en faire. "Dans le final, il y avait une bonne quinzaine de coureurs devant. J’étais dans le peloton, trente secondes derrière. J’ai tenté une fois de faire la jonction seul, mais cela n’a pas fonctionné. Quand le peloton est revenu à l’entame du dernier tour de six kilomètres, à cinquante mètres des premiers, j’ai bouché le trou. J’ai vite vu que cela ne s’entendait plus dans ce groupe et j’ai continué mon effort."

Il se retrouve dans le bon coup de cinq hommes et a "flingué" après la flamme rouge, pour s’imposer avec une courte avance. "Gagner, comme ça, cela met en confiance pour la suite", termine le coureur de Blaimont, qui sera très motivé, cet été, par le Grand Prix du Télévie, cet interclubs qui se déroule chez lui. D’ici là, il s’alignera sur une nouvelle kermesse, ce week-end, avant de mettre le cap vers les manches de la Coupe de Belgique.