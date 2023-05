Le Tondreau sera le théâtre du match des champions de D3 entre deux solides équipes qui feront tout sauf de la figuration la saison prochaine un étage plus haut. Pour ce duel de prestige, Rochefort alignera la meilleure équipe possible, tout en songeant au tour final de sa P2, dimanche à Gedinne. Ben Leleu et Max Lambert devraient d’ailleurs rejoindre l’équipe B pour ce tour final, ainsi qu’un troisième, encore à désigner. "On veut aider la B à monter en P1, confirme Jeff Rentmeister. On sera en nombre restreint, sans doute treize." Sbaa est en vacances et Akwasi absent. "On s’est entraîné mardi pour bien préparer ça, ajoute Sébastien Boisdequin, le T2. C’est un super match de gala, dans un beau stade face à une équipe qui attire du monde. On essayera d’être à la hauteur et de faire une belle fête avec nos supporters. Un car est prévu."

Sébastien, lui, ne prendra pas la route du Tondreau. "Je suis full avec notre stage, précise-t-il. 150 jeunes à gérer, c’est un sacré boulot." Celui qui sera remplacé dans ce rôle la saison prochaine par Philippe Caserini a fait ses "adieux" à l’équipe A dimanche dernier à Aywaille. "J’étais arrivé comme adjoint à la demande de Jeff (Rentmeister), pour l’aider, alors que je m’occupais de la coordination des jeunes et de l’équipe B. J’ai adoré même si j’étais full et 7 jours sur 7 au foot !" Un rôle proche de l’équipe phare qui a permis à Sébastien de briser un peu la glace avec le reste du club. "Je côtoie les parents des jeunes toute la semaine et l’ambiance et le ressenti autour du noyau A était assez négatif. Alors que c’est tout l’inverse, j’ai découvert un groupe formidable, loin des starlettes qu’on pouvait présenter. C’est d’ailleurs la clé du succès, les gars ont tout sauf le gros coup et s’investissent à fond dans le projet. Dans mon dernier discours, je les ai félicités pour leur implication. Cette semaine encore, plusieurs joueurs du noyau A sont venus au stade, taper la balle avec nos stagiaires."

Sébastien cédera donc sa place à "Case" tout en restant responsables des jeunes et manager de l’équipe B, alors que Michel Godefroid reprend la coordination sportive. "Et avec le label deux étoiles confirmé, le boulot ne manquera pas, ajoute ce passionné. On explose les inscriptions et on alignera 20 équipes la saison prochaine. On cherche d’ailleurs encore quelques formateurs. Le projet infrastructures avance à grand pas et on aura déjà notre surface synthétique couverte la saison prochaine."