Arbitre: Bonanno.

Cartes jaunes: Deltombe, Marlier, Neuville ; M. Sacré, Conti.

Carte rouge: Gilbert (94e).

Buts: Stock (1-0 15e), Zaffuto (1-1, sur pen., 22e), Oostens (1-2, 47e), Dumont (1-3, 64e), Neuville (2-3, 88e).

LESVE-ARBRE: Classe ; Stock, Deltombe, Jeanmart, Piette (63e Neuville), Marlier, Julemont (73e Bournonville), Dave, Hubaux (68e Ligna), Delcourt, Delguste.

ETOILE TAMINOISE: M. Sacré ; Zaffuto (80e Brigano), Conti (76e Gilbert), De Cicco, Lomanto, Oostens, Cortese, J. Sacré (57e J. Sacré), Gonzalez Guerni, Lobefaro, Declunder (57e Dumont).

Devant 450 spectateurs, les 22 acteurs évoluent d’emblée libérés. Les Lesvois rentrent mieux dans la partie et combinent de belle manière. Dès la 2e, Delcourt se voit offrir une belle opportunité mais frappe à côté. Les Etoilés réagissent comme ils peuvent notamment en misant sur la vitesse de Oostens qui est bien prêt de réussir à la 11e. Les hommes de Manu Delcourt insistent et à raison.

Au quart d’heure, Marlier dévie pour Stock qui envoie dans la lucarne de M. Sacré. Les Sambriens posent patiemment leur jeu et vont obtenir un penalty à la 22e. Le routiné Capitaine Zaffuto prend Classe à contre-pied. Les visiteurs restent dangereux notamment sur un solide coup-franc botté par Declunder et bien repoussé par Classe à la 31e ou sur un autre essai appuyé de Declunder de peu à côté à la 41e..Un partage finalement logique à la pause au terme d’un bon premier acte.

La reprise des Coalisés est catastrophique avec un coup-franc repris par Sacré et dévié par Oostens (1-2). Lomanto et Oostens loupent le break en se heurtant tous les deux à Classe. Les visités tentent de réagir mais portent parfois trop le ballon pour être dangereux. Une indigence offensive bien contrôlée par les Taminois jusqu’à la 88e, moment choisi par Neuville pour rendre l’espoir aux Profondevillois.

Rien ne sert de courir et, malgré de longs arrêts de jeu, le titre tombe dans l’escarcelle taminoise de façon méritée. "C’est un réel soulagement et un beau cadeau pour notre président Carmelo Chirileison, savourait le coach des Rouge et Noir, Maurizio Lomanto. La récompense d’un saison pas facile pleine de rebondissements." Fair-play, le président lesvois, Étienne Nicaise saluait son adversaire "Un titre mérité comme nous l’aurions aussi mérité, constate-t-il. La déception est là mais nous devons de suite nous concentrer sur le tour final."

En P3B, Sinsin est sorti victorieux du test-match pour la descente

Union Dinantaise B 2 - Sinsin 3

Sinsin ouvre le score au quart d’heure par Kasembele, les Dinantais ne baissent pas les bras et égalisent à la demi-heure. Les 2 équipes se neutralisent ensuite jusqu’à la 55e où l’Union Dinantaise fait 2-1. Cependant Pol Paquet fait 2-2 dans la foulée. Les visités prennent ensuite l’ascendant sur la rencontre et se procurent plusieurs occasions dont une barre. Il faut attendre les derniers instants du match pour que Nicosia offre la victoire aux siens. Sinsin jouera les barrages et Dinant B basculera en P4.