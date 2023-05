Les 2e de P1 s’expliquent entre eux

L’avis est largement partagé par sa collègue romedennoise, Céline Roulin. "La seule difficulté, c’est qu’on ne sait pas dire aux recrues potentielles, qui viennent faire un test chez nous, dans quelle division elles joueraient. Évidemment, la promotion attire plus de monde. Et donne lieu à davantage de matchs intéressants, à fort enjeu, que la P1. Mais que ce soit l’une ou l’autre, cela ne bouleversera pas l’organisation du club. On pendra ce qui viendra."

Il y a quelques semaines, les Philippevillaines ne s’attendaient même pas à se retrouver là. "Viser la montée n’était pas notre objectif de départ. Et, après notre défaite contre Anhée A, nous reléguant en troisième position, on pensait que c’était fini. Mais, à notre grande surprise, on est repassé deuxièmes suite à la défaite de Jemeppe face à l’équipe B d’Anhée, lors de l’avant-dernière journée de championnat. On m’a même envoyé une capture d’écran du portail officiel, pour me convaincre. Moi qui avais presque réservé des vacances (rires). On a donc prolongé un peu les entraînements et les filles se sont organisées pour être là ce week-end. On jouera le coup à fond et on verra ce qu’il adviendra."

"Je ne connais pas trop nos adversaires, mais on tentera évidemment notre chance", enchaîne le dirigeant de Lesse & Lhomme, dont l’équipe sort à peine d’une finale de coupe perdue. "Moralement, on ne peut en être trop déçus, car on savait qu’on avait affaire à un gros morceau. On fera une séance fin de semaine et j’espère que les joueurs seront raisonnables ce samedi, lors du gros tournoi que notre club met sur pied. On comptera aussi sur la fraîcheur d’un banc au complet et sur un Gilles Leleu sans doute plus opérationnel, sachant qu’il n’a ressenti aucune douleur lundi", conclut Adrian Revret.

Les compétitions dames (samedi) et messieurs (dimanche) se dérouleront sur deux terrains, en poule unique (dix matchs), à partir de 10 h. Romedenne affrontera Bertrix, Waremme, Sporta Brussels et Farciennes (3e), alors que Lesse & Lhomme B défiera Bouillon, Remouchamps, Forza Uccle et Baudour, en deux sets gagnants de 25 pts (troisième éventuel en 15 pts).