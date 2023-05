La victoire et rien d'autre

À deux journées de la fin de la saison, les Belgradois ont encore quelques inquiétudes et espèrent pouvoir les dissiper définitivement ce week-end avec la venue de Geel, dernier du classement. Avec trois équipes, dont Belgrade, qui compte huit victoires et deux, dont Geel qui n’en comptent que six, le bas de classement pourrait encore subir quelques bouleversements, ce que veulent éviter à tout prix les Namurois qui s’étaient fait surprendre au match aller (77-75) à cause d’une première mi-temps catastrophique. "Si nous voulons éviter toutes mauvaises surprises en cette fin de championnat et surtout ne pas aller à Tongres la semaine prochaine avec une pression supplémentaire sur les épaules, nous n’avons pas d’autre choix que de gagner ce week-end, prévient le coach belgradois Didier Thémans. Qui plus est, et ce n’est en rien dénigrer un adversaire qui nous a battu à l’aller, j’aimerais bien ne pas compter deux défaites face à la lanterne rouge de la série qui, ne l’oublions pas possède quelques très bons joueurs qui nous avaient fait mal là-bas. Pour avoir revu ce match aller, je pense que nous y avions livré une de nos plus mauvaises mi-temps de la saison. Et au final, nous ne nous inclinons que de deux points alors chez nous et si nous nous montrons plus appliqués, nous devons impérativement prendre les trois points. Normalement, à l’exception de Duchêne, tous nos absents de la semaine dernière devraient être de retour, de quoi nous rassurer un peu plus pour ce prochain match."