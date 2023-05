Kaise et Garnier main dans la main au Roc d’Ardenne

Ils ont l’habitude de se faire la guerre sur le vélo depuis plusieurs saisons. Que ce soit sur une monture de cyclo-cross ou sur un mountain-bike. Julien Kaise et Thomas Garnier bataillent régulièrement à l’avant des épreuves élites 3. Ils en ont apporté une nouvelle preuve sur le récent Roc d’Ardenne, où ils sont arrivés ensemble pour la victoire. "J’ai tout fait pour le distancer et, lui aussi, a tout tenté pour me lâcher. Mais cela n’a fonctionné pour aucun de nous deux, raconte Julien Kaise. On n’a pas réussi à faire la différence, que ce soit physiquement, à la pédale, ou techniquement. À quelques kilomètres de l’arrivée, Thomas Garnier m’a soumis l’idée d’arriver main dans la main. Lui visait le classement final du Roc Trophy, qui est l’addition des trois épreuves. On n’avait pas les mêmes ambitions, car moi, je visais la victoire samedi. J’ai accepté son idée, c’était sympa. Et nous ne voulions pas prendre de risque en vue de l’arrivée, car il y avait un virage juste avant la ligne."