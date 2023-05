Bauduin, Dogot et Tricot se sont partagé les buts visités, Cepa Dos Santos (2), Dejasse, Depas et Gilsoul, les buts seillois.

Dinant 5 – Gourdinne 0 fft

"Une grosse partie de l’équipe organisait un souper pour leur club de foot de Thy, champion en P3", regrettait le CQ visiteur, Guillaume Dogot.

Vedrin 3 – Havelange 6

Mossiat (2) et Munaut se sont partagé les buts vedrinois, Kleinkenberg (2), Willem (2), Fiasse et Hebette, les buts visiteurs.

Ciney 6 – Leuze 7

Dans ce match de bas de classement, les formations ne couchaient que cinq noms sur la feuille. Privé de gardien, Ciney alignait Montulet entre les perches. Rapidement menés, les Cinaciens passaient devant grâce au jeune Fosseprez et à Coene, venu de la P2. La marque se fixait à 3-3 au repos, via Montulet, en gardien volant. En seconde période, les Leuzois reprenaient l’avance, avant de voir leurs hôtes, qui avaient touché deux fois les montants, repasser devant via Coene (2). Les Leuzois émergeaient grâce à leur physique, puis Remacle réduisait la marque. Dell’Aquila (3), Melebeck (2), Catinus et Dubuisson ont inscrit les buts leuzois.

Seilles 4 – Mettet-Oret 4

Après un début difficile, les Coalisés prenaient la possession du ballon. Menés, ils égalisaient via Leo Graulus. La seconde période était aussi intense que la première. De 2-1, le score passait à 2-2 via T. Graulus, 2-3 par Léo Graulus), 3-3, 3-4 par Nitelet et 4-4. Gilsoul (2), Depas et Gauthier ont inscrit les buts visités.

Walcourt 5 – Dinant B 10

À l’issue d’une première mi-temps de qualité, les Dinantais viraient en tête (1-6). Au cours d’une seconde période plus équilibrée, les "Rouges" veillaient à ne pas laisser les visités se rapprocher. "Avec ce top 5, le bilan des jeunes Copères est positif, se réjouissait le coach, Philippe Meyfroidt. Le noyau sera sensiblement le même la saison prochaine, avec un ou deux renforts." Vanstichel (4) et Moreau ont inscrit les buts visités, Collart (2), Polomé (2), Kempinaire (2), Brasselle, Henry, Hendrick et O. Meyfroidt, soit les sept joueurs présents, deux des Mosans.