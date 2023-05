Meux: la série victorieuse de Ernst

C’est un parcours plat. Mais souvent exposé au vent. Comme cela soufflait ce dimanche, les participants aux épreuves de Meux sont la plupart du temps arrivés par petits groupes. Dans la catégorie des élites 2 et 3 et des espoirs, Robin Ernst a par exemple réglé au sprint la bonne échappée de six coureurs. "J’ai essayé de partir plusieurs fois au début de la course, mais cela ne fonctionnait pas à ce moment de l’épreuve", raconte celui qui est le préparateur physique de l’équipe de Ludivine Henrion, Baboise-WB Ladies. "Par contre, quand j’ai vu un groupe de trois coureurs qui parvenait à sortir, j’ai décidé de faire la jonction. Deux autres nous ont rejoints et nous avons fait les cinquante derniers kilomètres à six."