Marvyn Henrard et la Porsche, c’est fini

Hélas, après seulement quelques kilomètres de spéciale, c’en était déjà terminé. "Ça a sans doute été les 14 km les plus chers de ma vie. Dans le rythme depuis la première seconde, nous enchaînions les virages à une cadence effrénée. Après chacun d’entre eux, de précieuses secondes étaient gagnées, les temps intermédiaires étaient fous ! Mais il y avait ce bruit, ce petit bruit qui n’inspirait rien de bon et qui a commencé à faire trembler la voiture à 500 m de la fin de la première spéciale, jusqu’à provoquer l’arrêt net du moteur."

Pour celui qui avait commencé sa carrière il y a moins d’un an, difficile d’exprimer tout ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là. "Entre colère, tristesse et injustice, je ne pouvais pas concevoir que le week-end allait s’arrêter là. Tant d’effort, tant de passion, tant d’investissement personnel et financier, tout cela ne pouvait pas être réel. Il m’a fallu une bonne heure pour reprendre la raison et accepter que cette malchance fait partie du sport automobile."

Malgré un gros travail de l’assistance qui a tout fait pour extraire la boîte et déterminer si l’équipage pouvait réparer quelque chose, la Porsche ne roulera plus sur les routes namuroises. "Il aurait fallu avoir un moteur et une boîte de rechange, il n’y avait donc aucune possibilité de voir à nouveau la voiture reprendre le départ en super-rallye."

Cher, le rallye…

La raison de cette interruption prématurée est d’ordre financière. Ce n’est un secret pour personne, le rallye est une discipline très onéreuse. "J’avais lancé plusieurs appels aux sponsors récemment, faute de budget. Il est aujourd’hui temps d’arrêter les frais, d’être raisonnable et de regarder derrière nous et de se dire que c’était une belle expérience qui nous a permis à tous, de rêver un peu." Malgré son envie d’aller au bout du BRC, Marvyn avait déjà dépassé le budget que qu’il s’était fixé au départ. "Cette voiture était exceptionnelle et collait parfaitement à notre style de conduite, on a pris du plaisir, on a fait de beaux passages et on a senti que tout un public était avec nous, c’est quelque chose que nous n’oublierons jamais." Cependant, l’Assessois annonce un retour imminent avec une nouvelle voiture pour de nouvelles aventures. Avis aux amateurs, le bolide est mis en vente pour la modique somme de 140.000€.