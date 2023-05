Restant sur sept victoires, les Cinaciens abordent les play-off sereins mais connaissent l’ampleur du défi qui les attend lors de cette demi-finale, les Cointois étant les derniers à leur avoir infligé une défaite, début mars. "Après un premier tour compliqué à cause de pas mal de blessures, on a très bien réagi. Je suis quand même un peu déçu parce qu’on aurait pu prétendre à la deuxième place derrière Waremme. Maintenant que nous sommes en play-off, ça va se jouer à peu de chose, estime Antonin Laroche. I ls ont de très fortes individualités. Pour preuve, Malpas a encore mis 45 points le week-end dernier. Il faudra jouer ensemble et faire parler notre défense pour gérer correctement les"un contre un". C’est l’équipe qui exploitera le mieux sa force collective qui l’emportera." Ciney étant engagé sur tous les fronts en PO, les cinq jeunes disputeront aussi les PO en P1. "La gestion de la fatigue sera importante mais on peut compter sur les coachs pour gérer ça. On jouera le coup à fond des deux côtés", conclut le shooteur. F.C

R2: Natoye a une carte à jouer à Woluwe (j. 20 h 30)

Après une lutte acharnée tout au long de la saison, Natoye est parvenu à arracher cette quatrième place tant convoitée. Place à présent à ces play-off et à cette demi-finale contre le favori, Woluwe B. Même si l’objectif principal est atteint, les Natoyens se mettent en condition pour déjouer les pronostics. "L’équipe et le club lui-même ont envie de faire quelque chose de grand, confirme le coach, Laurent Costantiello, surtout qu’on se comporte beaucoup mieux depuis notre dernier affrontement. Les soucis physiques semblent être derrière nous. Tout le monde est en bonne santé, mis à part Flo Georges qui transpire beaucoup. C’est le plus important à ce moment de la saison. Nous en aurons besoin car, d’après les vidéos, ça joue très vite, mais pas que dans la course. Je trouve que Woluwe fait vivre ce ballon sans arrêt. De notre côté, nous avons des atouts à faire valoir à l’intérieur. Il y aura match."

Tout l’arsenal natoyen sera à son poste. Ph. Gu.