CINEY: C. Beguin 6, O. Beguin, Van Meerbeeck 7 (1x3), Vanhorsigh 6 (1x3), Delire 19 (1x3), Bechoux 19 (5x3), Laurant 5, Medjo 14, Dachelet 1.

BONINNE: Philippe 3 (1x3), Lakkerwa 2, Le Trequesser, Broers 5 (1x3), Drygalski 4, Laffineur 4, Compère 17 (2x3), Ory 2, Delahaut, Fivet 4, Hubaut 13.

Après un excellent démarrage boninnois (0-5), Ciney rectifie le tir et déjoue la zone visiteuse à distance, avec Bechoux à la finition (12-8, 5e). C’est au tour de Medjo, dominante sous l’anneau, de monopoliser l’attention, mais Boninne se défend en attaque, par de la percussion. 22-17 à la 10e. Dans le 2e quart, Ciney prend l’ascendant sur Boninne, qui semble être dépassé par les événements. Il rencontre des absences en défense puisque des joueuses et des rebonds sont oubliés. Tout profit pour les Bleues, au rendez-vous, qui se permettent des combinaisons. C’est 44-28 à la mi-temps. Bien que les intentions sont meilleures, les Jaunes ne parviennent pas à lancer une dynamique. Ciney calme le jeu et Bechoux remet la machine en route (49-33, 25e). Boninne est à court de solution alors que Ciney lit le jeu avec intelligence. 57-39, 30e. Si le match est plié, les Cinaciennes, jamais inquiétées, continuent à punir les erreurs adverses avant de savourer leur premier succès dans cette demi-finale. "Nous avons reproduit la même application défensive que contre Ottignies, c’est-à-dire très agressive, confie la Cinacienne, Yseline Delire. Peu convaincant lors du dernier match contre elles, on avait envie de montrer notre vrai visage. Par ailleurs, on était difficilement défendable puisque la réussite était présente autant inside que offside." "Je n’ai pas reconnu Boninne en défense, admet la meneuse, Pauline Compère. On s’est fait avoir trop facilement et, à partir de -10, on a décidé de baisser les bras. C’est à ce niveau qu’on doit se rattraper dimanche. En attaque, on s’est montré brouillon et j’ai l’impression qu’aucune n’a voulu prendre ses responsabilités."