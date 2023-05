GEMBLOUX: Reconnu 7, Carretta 7 (1x3), Vandewalle 7, D.Marchal 13, Y.Marchal 4, Deblire 5 (1x3), Saillez, Robin, Lox 6, Seki-Kandi 7, Mestrez, Piret 2

Obligées de changer de terrain juste avant le coup d’envoi suite à un anneau défectueux, les deux équipes sont aux abois en début de partie et si Vandewalle et Carretta lancent le match pour Gembloux (0-4 à la 2e), Schwartz donne le change et c’est 9-9 à la 5e. Après trois minutes sans le moindre point inscrit, ce sont les Couteliers qui retrouvent le chemin de l’anneau avec un 2-9 en 2 minutes qui leur permet de mener 11-18 à la 10e. Très vite l’écart passe à 12 unités mais les Brainois répondent par un cinglant 9-0 qui leur permet de revenir à 21-24 puis 32-33 à la mi-temps. De retour des vestiaires les deux formations se neutralisent pendant près de 5 minutes (40-40) mais les Brabançons vont faire parler leur expérience pour prendre les devants alors que les Gembloutois coincent offensivement: 52-44 à la demi-heure. En reprenant le dernier quart temps par un 7-0 en l’espace de trois minutes (59-44) les visités n’ont alors plus qu’à gérer la fin de la rencontre pour s’imposer.