Des boucles sportives et gourmandes

La longue distance lance les festivités. Après la première difficulté, trois hommes se détachent du reste du peloton: Nathan de Bilderling et Jonas Hollevoet, avec, sur leurs talons, Luc Delwiche. La 2e et la 3e difficultés du parcours n’ont pas modifié le classement. Nathan réussit à creuser l’écart pour s’imposer avec un peu plus d’une minute d’avance devant celui qui foule les sentiers de la région quotidiennement puisqu’il habite pratiquement sur le parcours. Avant d’entamer la balade gourmande en famille, Luc Delwiche boucle les 10 bornes en troisième place. "La moyenne était loin d’être exceptionnelle, mais je mets beaucoup de volume à vélo pour le moment, et je cours un peu moins. J’ai fait cette course plutôt en gestion, sans être satisfait de la performance. Par contre, j’ai bien apprécié le parcours, avec ses petits toboggans, ses montées, ses descentes, et ses relances piquantes", raconte le vainqueur. Chez les filles, grosse prestation de Jennifer Mahin, déjà habituée à cette épreuve pour l’avoir remportée l’année passée. "Je connais ce parcours sympa et vallonné pour l’avoir déjà fait l’an dernier. J’ai décidé de partir sans montre, aux sensations, et j’ai finalement terminé avec une belle avance sur la deuxième. Je suis contente du résultat car j’avoue que je manque un peu d’entraînement", précise celle qui termine avec 13 minutes d’avance.

Si le niveau était assez relevé sur le 10 kilomètres, il l’est un peu moins sur la petite distance de 5 kilomètres. Yves Vanderbeck devance Théo Zarro pour une poignée de secondes et s’est octroyé la victoire. La bagarre était tout aussi belle chez les dames, entre la jeune Florette Dossin, de retour sur les terres de sa toute première course (sur le kids run à l’époque) et son ainée Anaïs Gaudin. Partie rapidement, Florette doit réduire un peu l’allure mais n’a rien lâché pour autant. "J’ai démarré assez vite et les quelques difficultés du parcours ne sont pas passées aussi bien que voulu. Je sentais que la deuxième revenait et je croyais même à un moment qu’elle me dépasserait. J’ai finalement réussi à maintenir ma première place, et je signe une jolie 6e place au classement scratch", raconte la jeune du Sambre et Meuse Athlétique Club.