Equicadets, un nouveau projet pour détecter les cavaliers de demain : “Trouver des combinaisons athlète-cheval prometteuses et les faire progresser”

Elle ajoute : “Depuis le lancement du projet, la LEWB a organisé une bonne dizaine de sessions de détection, dans les trois disciplines olympiques. Actuellement, nous comptons 55 jeunes dans le projet Equicadets, dont 38 athlètes détectés, 8 Espoirs Sportifs et 9 Jeunes Talents. Ces statuts sont déterminés selon l’âge du cavalier, les résultats, etc.”

Ce projet est parrainé par le champion du monde et médaillé d’argent en individuel au Jeux Olympiques de Tokyo, Jérôme Guéry. Originaire de Wierde et Assesse, le cavalier a fait ses premières compétitions à l’école provinciale de Gesves. “Je suis heureux d’être là pour représenter le haut-niveau et mettre en avant la filière équestre. Pour moi, l’école de Gesves fait partie de mon évolution. Je suis donc heureux de faire partie de ce projet.”

La LEWB et la Ministre des Sports Valérie Glatigny ont présenté le projet Equicadets à l'école d'équitation de Gesves

“J’peux pas, j’ai poney”

Autre grand projet de la LEWB, soutenu par la ministre des Sports Valérie Glatigny : la campagne “J’peux pas, j’ai poney”. Cette campagne vise à promouvoir la pratique du sport, et plus précisément des sports équestres, auprès des jeunes. Lancée en juin 2022, cette campagne revient donc, avec des labels de qualités refondus afin de pousser les clubs à se mettre aux normes. “Il y a des labels, de un à quatre étoiles, pour la pédagogie, en fonction du moniteur, qui doit être diplômé ADEPS, et pour les infrastructures. Et il y a le label poney-club Wallonie-Bruxelles, spécifique pour la pédagogie pour les poney-clubs, qui est lui un label actif, spécifique pour l’encadrement des enfants”, expose la LEWB.

En province de Namur, on compte 32 clubs labélisés. Et le Grand Charleroi en compte, lui, 16.