Habitué des lieux (il habite à quelques rues du départ), Julien Simonart s’est montré le plus rapide. Pourtant, ce n’est pas lui qui a directement pris les commandes, mais bien Simon Dendas. Dans les nombreuses descentes, les jambes du Malonnois se sont dérouillées. "On ne faisait que descendre. Je me suis laissé aller et ça m’a permis de prendre la première position de la petite distance avant d’entamer une énorme côte, ma bête noire. Le deuxième est passé et m’a pris 50 mètres. Je ne suis pas parvenu à revenir", commente Simon. Julien l’a emporté pour une quinzaine de secondes. "Cela ne fait qu’un an que je cours sérieusement, mais je connais bien ces rues puisque je les emprunte pratiquement à chaque fois que je vais courir. J’ai la ferme intention de descendre sous les 1h09 aux 20 km de Bruxelles, après avoir signé un chrono de 1h14 à Namur il y a quelques semaines", précise le vainqueur. Chez les dames, c’est une nouvelle victoire pour Apolline Ramboux, décidément imbattable ces dernières semaines. Elle s’est imposée devant Sophie Barbette et Emy Delsipée.

+ Les résultats des 5km

Le dénivelé n’a pas empêché Valentin Grégoire de démarrer à fond. Le Dinantais a d’ailleurs devancé les concurrents de la petite distance après la première boucle, avant de baisser un tout petit peu le rythme lors du 2e tour. "Ce n’était pas du tout une course facile, et il y avait vraiment une belle difficulté. Je suis parti à fond et j’ai géré mon effort par la suite pour m’imposer assez facilement". Chez les dames aussi, la victoire fut facile pour Maëlle Lambert. La jeune maman n’a pas forcément l’habitude des courses sur route mais bien du dénivelé, qui ne lui fait pas peur. "Il n’y avait pas beaucoup de concurrence sur le 10 km mais j’ai couru du mieux que j’ai pu, comme je le fais toujours", précise-t-elle.

+ Les résultats des 10km