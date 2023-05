Comme la création de play-off a été annoncée tardivement, sans l’enjeu d’une montée, une équipe telle qu’Ottignies, vainqueur du championnat, a refusé de s’inscrire, faute de disponibilité. Tout profit pour Ciney qui aborde ce tour final en leader, et dans l’optique de s’en servir en tant que préparation à l’exercice prochain. "Cette compétition, elle va nous permettre de continuer à grandir, autant offensivement que défensivement, rapporte le coach, Jurgen Van Meerbeeck. Depuis un mois et de demi désormais, avec les filles, nous avons déjà avancé dans la philosophie du basket que j’aime. Le fait de bien travailler actuellement sera récompensé par un gain de temps la saison prochaine. Je respecte cette équipe boninnoise qui a cette faculté de ne jamais abandonner. À nous d’être concentrés dès le départ. Sinon, nous foncerons vers les problèmes. Je ne veux pas revoir les soucis de notre affrontement en championnat. On s’était adapté à l’adversaire en défense, alors que l’idée est de se créer une identité afin de l’imposer à tous. Il faudra également maîtriser nos efforts puisque nous n’avons pas l’habitude de jouer autant de matchs en si peu de temps." Suite aux non-participations de Pepinster et de Liège, les Boninnoises sont invitées à la table des grands. Même si la fin de saison n’a pas donné satisfaction, elles s’accordent malgré tout des ambitions. "Si on s’est inscrit, ce n’est pas pour y faire de la figuration, rappelle le coach, David Roussaux. Malgré la défaite contre Huy, nous avons retrouvé un peu de rigueur défensive. Si on reproduit cette performance et si on fait preuve de régularité, on se donnera les moyens de faire quelque chose. Pour récompenser ces deux dernières saisons, pousser Ciney à la belle serait déjà une victoire, et plus si affinité. Sinon, les Bleues partent largement favorites, compte tenu des qualités de l’effectif: Bechoux est à garder à l’œil au shoot, Delire sait tout faire, Laurant, à l’aide de son premier pas, est difficilement tenable dans le un contre un, et Medjo, plus athlétique que mes pivots, prend de la place dans la raquette. Elles ne sont que sept, à nous de mettre du rythme et de les faire courir. Avoir joué ensemble plus longtemps peut être un avantage de notre côté. Ce sera une carte à sortir."

Ciney disposera de l’ensemble de son noyau tandis que celui de Boninne, privé de Lesire, en vacances, sera renforcé par la venue de Delahaut.