Casca'Trail de Falmignoul: Des arrivées originales et une ambiance conviviale (vidéo)

En plus des classements habituels, les organisateurs proposaient aussi à tous les participants de monter sur le podium à condition de proposer une arrivée originale. Quelques participants se sont prêtés à l’exercice, comme Julien Tripnaux et Julien Charlier, vainqueurs sur la longue distance, qui se sont autorisé un saut-de-mouton pour passer la ligne. "Le parcours était vraiment top. Je connais la région, mais c’est up and down en permanence et j’adore. Au niveau de la course, j’ai profité, avec Julien, de l’erreur de Renan Gossiaux, qui s’est égaré alors qu’il était en tête, ce qui nous a permis de monter sur la plus haute marche du podium", raconte Julien Tripnaux. Parti seul en tête dès le premier kilomètre, Renan s’est perdu vers le 11e, avant de retomber sur le bon tracé. "Je m’entendais dire par les signaleurs que j’étais 12e. Cela faisait mal au moral, mais je suis quand même parvenu à remonter jusqu’à la 3e place. Cela fait travailler le mental en vue de mon gros objectif qui arrive, l’UTMB", ajoute le Jambois. Chez les dames, la victoire est revenue à Margaux Pepinster. La kiné a terminé tout sourire devant Aîcha Mathieu et Élisabeth Oldenhove.

Au bout de 40 minutes, et de 9 kilomètres, le premier à rallier la ligne d’arrivée de la petite distance était Jonathan Fabry. Le triathlète, papa depuis quelques mois, s’est vite retrouvé en solitaire et a fait la différence sur Igor Dumont et Amaury Evrard, qui se contentent des 2e et 3e places. "C’est parti assez vite, surtout sur les 4 premiers kilomètres, très rapides et techniques. Je suis parvenu à creuser l’écart rapidement sur mes concurrents et je n’ai plus eu qu’à temporiser jusqu’à l’arrivée", commente Kiki, qui sera au départ de l’Xterra Belgique en juin. Mathilde De Hemptinne a bouclé la distance avec près de 3 minutes d’avance sur Julie Martin et sa sœur Priscilla. "Ce sont les premières chaleurs, et nous ne sommes pas encore habitués. Je n’aurais pas refusé un ravito en eau sur le tracé", s’exclame-t-elle.

