Les premières minutes sont à l’avantage des visiteurs, qui ouvrent le score sur un penalty converti par Lacroix. Bois-de-Villers se procure d’autres occasions, mais ne creuse pas l’écart. Les Assessois égalisent par Hermant. Le match s’équilibre. En seconde période, les visiteurs reprennent les commandes sur une magnifique frappe de Honnay. Dans le dernier quart d’heure, Assesse pousse pour arracher un point, mais le gardien adverse, Frédéric Gillard, ne laisse rien passer et garantit aux Bois-de-Villersois de disputer le tour final de la série, en compagnie de Ciney B, du Condrusien B et de Loyers B.

Bioul B 2 – Boninne 2

Bioul rentre bien dans sa rencontre et fait 1-0 sur un penalty de Paparo. Il faut attendre la seconde mi-temps pour que le match s’ouvre. Coulon égalise, de nouveau sur penalty, les visités font 2-1 sur un penalty converti par Mahy. Boninne ne se laisse pas abattre et se voit attribuer le 4e penalty du match, transformé par Coulon. Bioul a une dernière occasion pour prendre les trois points, mais le ballon frappe la transversale. Au final, ce résultat, combiné à ceux des concurrents directs de Bioul B relègue les "Sang et Or" en P4.

«Au vu des résultats des autres équipes, une victoire de notre côté ne nous aurait pas évité la descente, explique le coach bioulois Yves Demars. Nous devions prendre les points nécessaires au maintien bien avant, contre nos concurrents directs. C’est une équipe jeune, qui manque d’expérience. Nous avons fait trop d’erreurs, qui nous ont coûté des points. Nous avons aussi manqué de chance. On le paie maintenant. Malgré tout, je trouve que l’équipe s’est améliorée. Les joueurs ont progressé et nous avons su proposer du beau jeu en fin de saison. Je vais rester à Bioul la saison prochaine, car je ne quitte pas un navire à la dérive.»

Achêne 2 – Sinsin 1

Les visiteurs ouvrent le score sur un magnifique coup franc de Nicosia, au quart d’heure. Achêne ne se laisse pas abattre et se procure plusieurs occasions pour égaliser avant la mi-temps, par Gerlache. En seconde période, Achêne joue avec cinq attaquants pour prendre les trois points, synonymes de maintien. Et c’est Kirten qui offre la victoire aux siens dans le temps additionnel.

Union Dinantaise B 1 – Loyers B 1

Les Loyersois prennent l’ascendant et débloquent le marquoir après 9 minutes, par Hontoir. Loyers pousse pour tuer le match, mais manque de réalisme. Au retour des vestiaires, Dinant joue le tout pour le tout en se ruant à l’attaque. À dix minutes du terme, les Dinantais égalisent par Lucca mais ce partage n’est pas suffisant pour se détacher de Sinsin: les deux équipes terminent chacune avec 24 points, 6 victoires et 16 défaites. À stricte égalité, Sinsin et l’Union Dinantaise devront passer par un test-match pour définir qui sera le troisième descendant, en plus de Bioul et Sorée (forfait général dès l’entame de la saison).

Ohey 3 – Condrusien B 3

La première période est à l’avantage des Condrusiens, qui ouvrent le score dès la 2e, par Delfosse. Pleugers double la mise dix minutes plus tard. Les visiteurs ont l’occasion de tuer le match, mais le score reste à 0-2 à la pause. Durant le second acte, les Oheytois se réveillent et réduisent l’écart par Dejasse. Pleugers s’offre un doublé dans la foulée. Dejasse fait 2-3 et Depas remet les deux équipes à égalité.

Sclayn 2 – Miécret 0

Les visités prennent l’ascendant dès le début du match et Abrassart fait 1-0 à la 24e. Sclayn domine, mais aucune des deux équipes n’arrive à se montrer réellement dangereuse. La seconde période est à l’image de la première. Dejardin creuse l’écart à la 81e. Les Havelangeois finissent eux aussi avec 24 unités, comme Dinant et Sinsin, mais leur victoire de plus (7 au total) leur assurent le sauvetage.

Ciney 2 – Faulx 3

Faulx rentre très bien dans la rencontre et Grossi fait 0-1 à la 21e. Les Cinaciens se réveillent et égalisent sur un penalty de Jottard. Arnauts fait 2-1 cinq minutes plus tard. Au retour de la pause, Faulx revient avec de nouvelles intentions et met plus d’impact physique. Warnon fait 2-2 dès la 50e. Puis, Wick offre les trois points à son équipe.